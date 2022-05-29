Шесть человек умерли от отравления в Павлодарской области

29 мая. 11:13

В Павлодарской области в больнице скончался от отравления шестой местный житель, сообщает пресс-служба управления здравоохранения региона, пишет Sputnik Казахстан.

В ведомстве добавили, что седьмой отравившийся неизвестной жидкостью житель села Иртышск находится в крайне тяжелом состоянии в 3-ей городской больнице Павлодара. Старания врачей не дают результатов, динамика отрицательная.

Накануне сообщалось, что в Иртышске после отравления неизвестной жидкостью умерли пять человек - трое умерли дома, один в приемном покое Иртышской районной больницы, еще один - в реанимации.

Первые смерти были зафиксированы вечером 27 мая.

Полицией установлено, что все погибшие ранее употребляли жидкость неизвестного происхождения, ее остатки найдены в емкости в доме одного из сельчан. По жидкости будет проведена экспертиза, чтобы выяснить причину смерти людей.