Таможня на границе Грузии с Турцией будет закрыта до августа

29 мая. 10:49

Таможенно-пропускной пункт "Вале" на грузино-турецкой границе останется закрытым до августа из-за затянувшегося ремонта.

По данным Минфина Грузии, "Вале" закрыт с 25 апреля из-за ремонта на ТПП "Тюркгезю" со стороны Турции. Ожидалось, что работы будут завершены в конце мая, однако сроки перенесли.

Водителям рекомендуется пользоваться пунктом "Карцахи", сейчас он работает с полной загрузкой в особом режиме в связи с увеличением международного грузооборота.

Власти Грузии и Турции договорились о беспрепятственном пропуске повышенного числа грузов на "Карцахи".