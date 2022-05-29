Аэропорты юга останутся закрытыми до 6 июня

29 мая. 10:31

Росавиация до 6 июня продлила действующий режим временного ограничения полетов в ряд российских аэропортов.

"Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 06 июня 2022 года 03:45 по московскому времени. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста", - информирует ведомство в воскресенье.

Перевозки пассажиров рекомендовано организовать, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Ставрополя, Минеральных Вод и Москвы.

Ограничение на полеты аэропортов юга было введено в конце февраля.