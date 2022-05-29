В Совфеде поддержали идею осуществлять импорт зерна и удобрений за рубли

29 мая. 10:22

Импорт зерна и удобрений следует продолжать при отплате в рублях, считает глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.

Ранее стало известно, что Минсельхоз РФ планирует обсудить со странами Ближнего Востока и Северной Африки возможность перехода на расчеты за поставки на тендерах в рублях, кроме того, из механизма расчета планируется исключить европейские банки.

"(Переход на оплату в рублях) поставок зерна, удобрений - все за рубли", - написал в своем Telegram-канале Клишас, поддерживая эту идею.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что переход во внешней торговле к рублям и нацвалютам стран-партнеров необходимо ускорить.