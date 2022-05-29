В массовом ДТП в Алматы пострадали две беременные женщины

29 мая. 10:08

В Алматы в аварии с участие четырех автомобилей пострадали две беременные женщины и ребенок.

По сообщениям очевидцев, виновником ДТП стал водитель грузовика, он допустил столкновение с Toyota Camry 70, а затем поочередно с двумя Hyundai Elantra – красного и белого цвета. Водитель КамАЗа пытался скрыться с места ДТП, другие автолюбители сумели его задержать. В салоне грузовика ехали еще 3-4 человека, они сбежали, поймать до приезда полиции получилось одного.

В результате массового столкновения пострадали две беременные женщины и ребенок.

Все обстоятельства аварии устанавливаются.