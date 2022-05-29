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Чего ждать от очередного переходного этапа армянской политики

Роберт Газарян специально для "Вестника Кавказа"
Чего ждать от очередного переходного этапа армянской политики

Политическая нестабильность в Армении развивается на фоне переговорного процесса с Азербайджаном. Преодоление кризиса определит будущее страны в пространстве региона, ее место в общей системе транспортной и энергетической безопасности. От того, в какую сторону будет направлен потенциал армянского общества, зависит участие Армении в текущих и предстоящих интеграционных проектах.

Почему Армения, спустя 30 лет с момента обретения суверенитета, вновь вынуждена изыскивать новый вектор политического развития, переосмысливая опыт последних десятилетий? Этому способствовало поражение в войне и длительный отказ от любых элементов политико-экономической интеграции.

1990-е годы стали для Армении первым переходным периодом. Идея признания за армянами права оккупировать всё то, что ими самими определено как "исконно армянское", восходит к программным лозунгам Армянского общенационального движения (АОД). Именно АОД заигрывал с идеями национального сепаратизма, чтобы показать принципиальное различие между советской и постсоветской действительностью. Но до 1998 года окончательного оформления идеи национального сепаратизма не произошло, поскольку не было понимания, о каком развитии событий можно говорить в условиях вероятной на тот момент блокады. АОД опиралось на националистов, полагая, что активность последних побудит лидеров соседних государств избавиться от потенциально проблемных территорий, позволив суверенной Армении осуществить консолидацию этноса в пределах Южного Кавказа.

С конца 1990-х до 2005 года шло формирование принципов армянского сепаратизма. В АОД вроде бы осознали невозможность существования без региональной интеграции. Казалось бы, в тот период ситуация в регионе позволяла безболезненно отойти от бравурных мифологических концептов и перейти к процессу формирования пространства на общих принципах коммуникации. Но неосторожное заигрывание с идеями национализма привело к вхождению во власть идеологов сепаратизма. Окончательному закрепощению Армении в тот короткий период помешали два фактора: во-первых, позиция, авторитет и влияние одного из наиболее уважаемых политиков всего постсоветского пространства Гейдара Алиева, во-вторых, тогда еще активная посредническая деятельность, завершившаяся обнародованием Мадридских принципов как основы для преодоления армяно-азербайджанского конфликта.

Окончательное закрепление националистических идей стало возможным с середины нулевых и продлилось до 2018 года, что повлекло за собой регресс политического развития Армении. В тот период общественное сознание формировалось на принципах простейшей бинарной оппозиции, исключая понимание международной кооперации, при которой те или иные этнические общности занимают свою экономическую нишу. Не в последнюю очередь проблема погружения Армении в лоно примитивного национализма была вызвана нежеланием международной политики обращать внимание на деструктивную позицию идеологов сепаратизма - они предпочитали обходить острые углы в заявлениях проводников оккупации территории Азербайджана. 

Сегодняшний переговорный процесс между Ереваном и Баку определяет условия для формирования следующего поколения армянских политиков. Мифы о непобедимости армянской армии, о неспособности ВС Азербайджана сражаться, о поддержке со стороны диаспоры и европейских партнеров уже разрушены. Армянская общественность убедилась, что проблемы страны находятся исключительно в рамках внутриполитической повестки и мало кого интересуют за пределами республики. Поэтому в интересах премьера Никола Пашиняна не допустить снижения темпов миротворческого процесса, который поможет предотвратить череду вероятных уголовных преследований, на случай если к власти вернется прежняя политическая элита. Нынешние армянские власти, хоть и поневоле, но принимают условия мирного сосуществования с Азербайджаном. И условия нового мира (при ненасильственном транзите власти в Армении) могут избавить армянскую действительность от национализма, поиска врагов и предателей.

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