Тбилиси примет фестиваль "Вардатон 2022"

28 мая. 23:05

Фестиваль под названием "Вардатон 2022", посвященный известному тбилисскому народному поэту-ашугу Саят-Нове, состоится в исторической части столицы Грузии 29 мая.

Концерт пройдет в районе Мейдани, на территории, прилегающей к армянской церкви Сурб Геворг, мероприятие начнется в 13:00.

На фестивале-концерте выступят государственный ансамбль Общественного радио Армении "Саят-Нова", тбилисские танцевальные ансамбли, актеры армянского драмтеатра, а также артисты Государственного культурного центра им. Шарля Азанвура и другие, передает Sputnik Грузия.