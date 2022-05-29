Узбекистан и Казахстан увеличат пропускную способность приграничных таможенных постов

29 мая. 8:15

Власти Узбекистана и Казахстана договорились об увеличении пропускной способности приграничных таможенных постов.

Об этом сообщает Государственный таможенный комитет Узбекистана по итогам встречи руководителей отраслевых и территориальных управлений таможенных служб двух стран, а также приграничных таможенных постов.

В настоящее время на узбекско-казахстанской границе действуют 10 таможенных постов и 2 таможенных пункта, в среднем они пропускают в сутки 2700 автотранспортных средств и 7200 пассажиров.

На встрече обсуждались проблемы, мешающие увеличению пропускной способности приграничных таможенных постов, перспективные совместные задачи, реконструкция и модернизация объектов. Также стороны уделили внимание вопросу создания удобств для водителей и граждан, перемещающихся через границу между Узбекистаном и Казахстаном.