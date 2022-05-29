Посевы яровых увеличат в Северной Осетии

29 мая. 5:45

Аграрии Северной Осетии в этом году увеличат посевы яровых культур - площади некоторых сельхозкультур увеличатся почти в два раза.

"В этом году ожидается увеличение засеиваемых площадей под яровые культуры. Так, например, в 2021 году было посеяно порядка 80 тыс га кукурузы, в этом году планируется более 100 тыс гектаров. Лен был засеян на площади 6,6 тысячи гектаров, в этом году ожидается на площади около 10 тысяч гектаров", - привел данные начальник отдела растениеводства и механизации Минсельхоза Северной Осетии Владимир Себетов.

По его словам, всего в 2022 году яровыми культурами планируется засеять 126,9 тыс га.