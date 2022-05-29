Грузины спорят, слишком много или слишком мало они работают

Предложение добавить еще один государственный праздник в календарь нерабочих дней Грузии не было принято парламентом, зато спровоцировало общенациональные дебаты по поводу того, каково отношение к работающим людям в стране: слишком снисходительное или наоборот, они трудятся излишне много.

Eurasianet пишет, что законопроект предлагал сделать 1 июня, День защиты детей, выходным. Грузия одна из многих стран, которые отмечали этот праздник еще в советское время, но лишь в некоторых из них (в Румынии, например), в этот день не работают. Если бы законопроект одобрили, то 1 июня стал бы восемнадцатым государственным праздником в грузинском календаре, но по мнению главы парламентского комитета по здравоохранению и социальным вопросам, дополнительный выходной - это чересчур.

”У нас самое большое количество праздников среди европейских стран, - заявил парламентарий Дмитрий Хундадзе во время обсуждения законопроекта. - В других странах гораздо меньше выходных. Мы больше не можем позволить себе отдыхать Комитет не одобрил законопроект, но новость о том, что в Грузии больше выходных, чем в большинстве западных стран, которые страна рассматривает как образцовые модели, вызвала волну самокритичного юмора в СМИ и соцсетях. Общество отреагировало, когда специализирующееся на экономике издание Business Media Georgia опубликовало в одной из соцсетей статистику, где сравнивается количество официальных праздников в Грузии с другими странами.

”Поберегись, как бы не переработать”, - прокомментировал пост один из пользователей.

”Видимо, это одно из направлений, которое имел в виду премьер-министр, говоря о том, что мы опережаем многие лидирующие европейские страны”, - пишет другой комментатор.

Но большинство пользователей соцсети рассердились на сообщение, посчитав, что таким образом грузин пытаются изобразить ленивой нацией. По их мнению, большое количество праздников - неверное отображение безрадостной реальности, с которой сталкиваются грузинские работники по сравнению с европейскими.

”Мы простые люди. У нас другой календарь и другая реальность”, - пишет один из комментаторов.

”Сравнения себя с Европой, давайте тогда сравнивать, как отдыхают там люди, какие у них права, что у них по отпускам, - пишет другой пользователь. - Европе дополнительные выходные не нужны, потому что они и так там хорошо отдыхают”.

Есть и те, кто считает, что большое число выходных - это шаг на пути к развитию. ”На самом деле, дополнительные выходные соответствуют стандартам в отношении прав человека и трудовой свободы, установленной Международной организацией труда”, - полагает вице-президент ”Нового профсоюза железнодорожников” Илья Лежава. Он был одним из тех, кто выступал за то, чтобы сделать 1 мая, Международный день трудящихся, выходным в Грузии, как и во многих других европейских странах.

Отношение к работающими в Грузии оказалось в центре внимания в связи с увеличением забастовок, начиная с 2021 года. В рамках нового трудового законодательства, приятного в 2020 году, были установлены ограничения на трудовую неделю (40 часов для большинства работающих и 48 - в особенных случаях), определено время отдыха, а также необходимость оплаты за сверхурочный труд. Были также разработаны более жесткие меры против дискриминациями трудящихся и расширены полномочия Инспекции труда - органа, обеспечивающего соблюдение трудового законодательства.

Но в законе достаточно белых пятен и многие другие условия для рабочих остаются неприемлемыми: минимальная месячная зарплата составляет всего 20 лари ($7) с 1990-х годов, и многие грузины работают на нескольких работах, поэтому новое законодательство едва ли применимо к ним.

Разработанные рамки также не отвечают интересам трудоустроенных неофициально: в Грузии таких 29%, причем работающих не в сельскохозяйственном секторе. Кроме того, более 19% работающих не было устроено в первом квартале 2022 года.

Многие представители бизнес-сообщества и чиновники считают, что нежелание работать - часть проблемы. Один из тех, кто придерживается такого мнения - премьер-министр Ираклий Гарибашвили. ”Нынешняя социальная политика не подвигает социально уязвимых рабочих к действиям”, - заявил Гарибашвили в феврале, представляя амбициозную новую программу, в рамках которой грузины, получающие государственные пособия, должны заниматься общественными работами или быть задействованными в других проектах. ”Двести тысяч трудоспособных людей не занимаются строительством нашей страны, не участвуют в экономике и совершенно не заинтересованы в поисках официального места работы”, - сказал премьер-министр.

Начатая в марте программа требует от рабочих, получающих пособие, согласиться на государственную работу за 300 лари в месяц, найти другую работу или записаться на курсы переквалификации. В противном случае, проверки обоснований для получения пособий участятся. Для других неустроенных или занятых частично грузинских рабочих правительство пытается найти места за пределами страны. В прошлом году правительство инициировало программу помощи в трудоустройстве граждан Грузии разнорабочими и специалистами по уходу за границей.