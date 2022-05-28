Байк-парк начнет действовать на курорте "Архыз"

28 мая. 21:55

На всесезонном курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии открывается байк-парк с трассами трех разных уровней сложности. "На курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии открываются трассы для горного велосипеда. Байк-парк начнет работать в воскресенье, 29 мая. Райдерам будут доступны дистанции для скоростного спуска "красного", "синего" и "зеленого" уровней сложности как для опытных велосипедистов, так и для начинающих", - информирует пресс-служба АО "Кавказ.РФ", под управлением которого находится курорт.