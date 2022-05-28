Кому угрожает китайская Стратегия жемчужного ожерелья

Инициатива ”Один пояс - один путь” изменила позиции Китая на международной арене. Решение возродить Шелковый путь как средство связи Китая с остальным миром - самая масштабная глобальная инициатива. Она соединит Китай с арабскими странами Персидского залива и Средиземноморьем через Центральную Азию. Морской шелковый путь обеспечит выход к Европе через Южно-Китайское море и Индийский океан. Южно-Китайское море также открывает государству перспективы сотрудничества с югом Тихоокеанского региона.

Как отмечает Modern Diplomacy, Стратегия жемчужного ожерелья, подразумевающая создание сети китайских военных и торговых объектов вдоль побережья от материковой части страны до Африканского Рога, была разработана для обеспечения глобального видения Пекина в отношении военной защиты, дипломатического и экономического сотрудничества.

Некоторые эксперты считают, что стратегия представляет серьезную угрозу для Великобритании. В Южной Азии Китай усиливает свое влияние посредством Китайско-пакистанского экономического коридора и кредитной дипломатии, что ослабляет британское присутствие в Индийском океане. Соединенное Королевство также сталкивается с трудностями в стратегически важном Малаккском проливе.

Государство считается могущественным, когда оно полностью контролирует близлежащие географические регионы. Стратегически Китай расположен на международном маршруте: 40% всех товаров проходит через Южно-Китайское море, в том числе и 30% нефти. Пекин особое внимание уделяет региональной безопасности.

Китай превзошел США как глобальная военно-морская держава. Эксперты подчеркивают, что простое сравнение количества кораблей не учитывает критически важные элементы, определяющие эффективность любой морской силы.

США, по крайней мере пока, сохраняют преимущество во многих военно-морских аспектах: авианосцев, например, у Америки 11, тогда как у Китая всего два, но КНР расширяет свой флот.

Полковник Китайской народно-освободительной армии в отставке, эксперт пекинского Университета Цинхуа Чжоу Бо говорит, что для Китая крайне важно создать флот, чтобы противостоять потенциальным морским угрозам. По его мнению, самая большая проблема, с которой сталкивается КНР - американские провокации в китайских территориальных водах. По прогнозам американских ВВС, общее количество китайских боевых кораблей увеличится на 40% в 2020-2040 годы.

Контроль водных путей - приоритет для Пекина. По возможности, будут предприниматься попытки расширения морского присутствия за пределами Индийского океана. Китай заинтересован в создании стратегических объектов по всему миру, в том числе огромных портов, оборудованных подводными коммуникационными кабелями и цифровыми сетями, а также первоклассных логистических центров, которые могут быть при необходимости использованы в военных целях.