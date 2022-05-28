Ушел из жизни бывший скрипач группы "Крематорий" Вадим Саралидзе

28 мая. 21:55

Скрипач, известный сотрудничеством с рок-группой "Крематорий", писатель и радиоведущий Вадим Саралидзе скончался на 63-м году жизни, сообщила его дочь Евгения Корзун.

"Вадим Саралидзе, мой любимый папа, ушел из жизни", - сообщила она, передает ТАСС.

По ее словам, прощание с музыкантом состоится в 15:00 4 июня на территории бывшего завода "Кристалл" в Москве.

Саралидзе родился 27 апреля 1960 года в Москве, закончил Российскуюю академиюю музыки им. Гнесиных, играл в камерном оркестре. Познакомившись с творчеством группы "Крематорий", стал помогать музыкантам в студии, его скрипку можно услышать на записях "Кома" (1988) и "Двойной альбом" (1993). Саралидзе также выпустил несколько книг и работал ведущим на радиостанциях "Комсомольская правда" и "Говорит Москва".