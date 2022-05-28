Дагестан и Ставрополье предупредили о возможных пожарах

28 мая. 20:55

Наступление жаркой погоды, до плюс 36 градусов, которая прогнозируется ряде регионов юга России и Северного Кавказа на следующей неделе может привести к природным пожарам, предупреждает Миноприроды РФ.

В этой связи глава регионов, находящихся в зоне риска, принять дополнительные меры "по обеспечению пожарной безопасности и исключению возникновения и перехода ландшафтных (природных) пожаров в леса и населенные пункты". "В связи со складывающими погодными условиями (повышение температуры воздуха в дневные часы до 31−36 градусов, усиление ветра с порывами до 20 м/с, отсутствие существенных осадков) возможно усиление пожарной опасности, быстрое распространение огня и увеличение площадей, охваченных пожарами", - приводит сообщение ведомства ТАСС.