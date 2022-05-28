В Армении спрогнозировали будущее страны после Пашиняна

28 мая. 20:45

После ухода Никола Пашиняна новые власти Армении не будут делить людей на своих и чужих, заявил депутат от фракции "Айастан" Армен Рустамян.

По его словам, власть будет как национальная футбольная сборная.

"Наша власть. Мы ведь в футболе отыскиваем лучших игроков-армян со всех концов мира. Точно так же среди 10 миллионов мы должны искать и находить лучших министров, чтобы приезжали и работали здесь. Тогда к власти придет народ",– сказал он на митинге движения "Сопротивление" на площади Франции, передает Sputnik Армения.