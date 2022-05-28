Пятеро пострадали в аварии с участием скорой в Усть-Каменогорске

28 мая. 19:43

Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой помощи произошло в Усть-Каменогорске, информирует в департаменте полиции Восточно-Казахстанской области.

Уточняется, что авария произошла по улице Островского в субботу. Здесь водитель Toyota столкнулся с автомобилем скорой помощи, ехавшим по полосе встречного движения.

"В результате происшествия пять человек, в том числе двое несовершеннолетних, получили телесные повреждения различной степени", - пишет Sputnik Казахстан.

По факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельств случившегося.