Ильхам Алиев: Азербайджан 30 лет уверенно идет путем независимости

28 мая. 18:12

Президент Ильхам Алиев, выступая на фестивале TEKNOFEST в Баку, заявил о том, что Азербайджан вот уже 30 лет уверенно идет по пути независимости.

"104 года назад азербайджанский народ создал первую Демократическую Республику в мусульманском мире. К сожалению, Азербайджанская Демократическая Республика просуществовала недолго - через два года она прекратила существование. Только в начале 1990-х годов была восстановлена государственная независимость Азербайджана. И вот уже 30 лет азербайджанский народ живет свободно, в условиях независимости. Он строит свою жизнь. И уверенно шагает по пути независимости", - сказал азербайджанский лидер.

Далее Ильхам Алиев обратил внимание на то, что празднующийся сегодня в республике День Независимости, "это наш самый дорогой праздник", который стал "праздничным вдвойне благодаря тому, что с нами мой дорогой брат Реджеп Тайип Эрдоган".

"В течение этих 30 лет мы постоянно чувствовали поддержку наших турецких братьев. Мы чувствуем ее и сегодня", - сказал он, обращаясь к главе турецкого государства.

В настоящее время главы Турции и Азербайджан участвуют в проходящем впервые в Баку Аэрокосмическом и технологическом фестивале TEKNOFEST.

"Фестиваль TEKNOFEST - очередное проявление единства Турции и Азербайджана", - поставил акцент Ильхам Алиев.