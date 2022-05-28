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Самолет из Стамбула в Москву аварийно сел в Вильнюсе

Самолет из Стамбула в Москву аварийно сел в Вильнюсе

Пассажирский самолет турецких авиалиний Turkish Airlines, выполнявший рейс Стамбул - Москва, из-за технических неисправностей совершил в субботу вынужденную посадку в Вильнюсском международном аэропорту, сообщил заведующий отделом аэропорта по общественной коммуникации Марюс Зелянюс.

"Из-за технически неисправностей борт вынужден был прервать полет и приземлился в Вильнюсе", - сказал он в эфире национального радио LRT.

Уточняется, что в настоящее время проходит осмотр лайнера, пассажиры находятся в терминале.

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