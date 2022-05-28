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Трое стали жертвами аварии в КБР

Трое стали жертвами аварии в КБР

Три человека погибли в ДТП с участием легковых автомобилей в Кабардино-Балкарии, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе главного управления МЧС по региону. Два человека пострадали.

Авария произошла на автодороге федерального значения в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии.

"На  ФАД А-158 [между сельским поселением Благовещенка и сельским поселением Алтуд] произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей - Toyota Highlander и ВАЗ 2109, после чего произошло возгорание. <…> В результате дорожно-транспортного происшествия три человека погибли, два человека для осмотра доставлены в медицинское учреждение", - информируют правоохранители.

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