Кафе будут работать по ночам на Дону

28 мая. 16:43

В Ростовской области частично сняли ограничения, вводившиеся из-за распространения коронавируса, сообщается в субботу на сайте областного правительства.

Утончается, что в частности, предприятиям общепита разрешили работать по ночам.

"Изменения в постановление регионального правительства №272 28 мая утвердил донской губернатор Василий Голубев. В соответствии с изменениями, с 30 мая в Ростовской области снимаются все ограничения на деятельность предприятий общественного питания. А именно: кафе и ресторанам можно будет теперь работать и в ночное время - с 23:00 до 06:00", - указано в сообщении.