Переговоры Путина с Макроном и Шольцем прошли по германо-французской инициативе

Переговоры президента России Владимирова Путина, президента Франции Эммануэля Маркона и канцлера ФРГ Олафа Шольца, состоялись по германо-французской инициативе. Об этом проинформировал кабмин ФРГ.
Известно, что Шольц и Макрон в разговоре с Путиным призвали лидера РФ к прямым переговорам с Зеленским и дипломатическому решению конфликта.
Также они заявили о необходимости немедленного перемирия и отводу российских войск.
Ранее сообщалось, что стороны обсудили кризис на Украине. Также Путин подтвердил готовность Москвы к продолжению мирных переговоров с Киевом.