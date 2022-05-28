Переговоры Путина с Макроном и Шольцем прошли по германо-французской инициативе

28 мая. 16:11

Переговоры президента России Владимирова Путина, президента Франции Эммануэля Маркона и канцлера ФРГ Олафа Шольца, состоялись по германо-французской инициативе. Об этом проинформировал кабмин ФРГ.

Известно, что Шольц и Макрон в разговоре с Путиным призвали лидера РФ к прямым переговорам с Зеленским и дипломатическому решению конфликта.

Также они заявили о необходимости немедленного перемирия и отводу российских войск.

Ранее сообщалось, что стороны обсудили кризис на Украине. Также Путин подтвердил готовность Москвы к продолжению мирных переговоров с Киевом.