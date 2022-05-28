Кубань будет встречать автотуристов придорожными ярмарками

28 мая. 15:47

В Краснодарском крае уже открыты 62 придорожные ярмарки, летом их число увеличится до 297.



"В этом году мы планируем принять на курортах не менее 17 млн гостей. И наша главная задача – обеспечить им комфортный отдых. Многие туристы поедут к нам на личном транспорте, поэтому в крае проводят активную работу по организации придорожных ярмарок", - сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.



На таких ярмарках можно приобрести свежую продукцию местных фермеров, а также передохнуть в специальных беседках. "Мы уже открыли 62 таких ярмарки. В течение лета их число увеличим до 297", – отметил он.

Большая часть придорожных ярмарок будет расположена на автомобильных дорогах, ведущих к курортам Черноморского побережья и к Крымскому мосту.



"Для многих фермеров подобный формат – гарантированный способ сбыта товара. Большая часть ярмарок начнет работу к июлю, когда созреет урожай фруктов, овощей и бахчевых, а завершит ее в октябре-ноябре", - поделился Кондратьев.



По словам губернатора, за сезон на придорожных ярмарках реализуется свыше 3 тыс т сельхозпродукции.