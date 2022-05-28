Путин обсудил с Шольцем и Макроном Украину

28 мая. 15:35

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем, сообщает пресс-служба Кремля.

"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном и Федеральным канцлером ФРГ Олафом Шольцем. В продолжение контактов в этом формате проведен углубленный обмен мнениями по актуальным аспектам ситуации на Украине", - сказано в сообщении.

В ходе разговора глава государства отметил, что Россия строго соблюдает нормы международного гуманитарного права, а также рассказал об организации системной работы по налаживанию мирной жизни в Мариуполе.

"Владимир Путин подтвердил открытость российской стороны к возобновлению диалога с Киевом. Президент России также заострил вопрос об опасном характере продолжающейся накачки Украины западным оружием, предупредив в этой связи о рисках дальнейшей дестабилизации обстановки и обострения гуманитарного кризиса", - добавили в пресс-службе.

В заключение лидеры государств договорились о продолжении контактов.