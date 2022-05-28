Эрдоган: отношения Азербайджана и Турции – пример для всего мира

28 мая. 15:28

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступая на международном фестивале TEKNOFEST в Баку, поздравил Азербайджан с Днем независимости.

"Рад находиться в Азербайджане в День независимости страны. Благодарю азербайджанский народ за искреннее гостеприимство. Мы проводим фестиваль TEKNOFEST в Баку- жемчужине Каспия, под девизом "Одна нация, два государства", - цитирует его Trend.

Он напомнил, что Азербайджан и Турция в этом году отмечают 30-ю годовщину установления дипломатических отношений и единство двух стран укрепляется с каждым годом.

"С подписанием Шушинской декларации отношения Турции и Азербайджана достигли уровня стратегического союзничества. Мы вывели отношения Азербайджана и Турции на уровень, который является примером для всего мира. Особое значение имеет то, что мой визит в Азербайджан проходит в "Год города Шуша", древнего азербайджанского города", - подчеркнул Эрдоган.