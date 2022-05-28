Самолет рейсом Стамбул – Москва экстренно приземлился в Вильнюсе

28 мая. 15:16

Летевший из Стамбула в Москву авиалайнер экстренно приземлился в аэропорту Вильнюса из-за технического сбоя в небе над Беларусью, пишет издание Star.

"Согласно полученной информации, в самолете авиакомпании "Турецкие авиалинии", вылетевшем в 07:45 по московскому времени на рейс из аэропорта Стамбула в Москву, во время нахождения в воздушном пространстве Белоруссии произошел технический сбой", - сообщает газета.

В издании отметили, что лайнер, который был направлен в Вильнюс, без проблем приземлился в аэропорту города.