Слуцкий: Азербайджан живет в моем сердце долгие годы

28 мая. 15:02

Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий, выступая на церемонии в посольстве Азербайджана в Москве по случаю Дня независимости республики, назвал Азербайджан страной, которую не надоест посещать, куда хочется ехать снова и снова.

"Азербайджан - страна, которой мы гордимся. Азербайджан живет в моем сердце долгие годы", - цитирует Слуцкого Sputnik Азербайджан.

Депутат подчеркнул, что сегодня Азербайджан означает процветающую экономику.

"Сегодня Азербайджан - это такая страна, которую не надоедает посещать, хочется ехать снова и снова. Президент Ильхам Алиев добился невиданных успехов для своей страны. Он превратил Азербайджан в энергонезависимую страну. Ильхам Алиев справился с задачами, решение которых невозможно", - сказал он.

Слуцкий также отметил заслуги первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой, под руководством которой и при координации возглавляемого ею Фонда Гейдара Алиева "были реализованы проекты, имеющие большое значение за пределами страны".

"Я поздравляю весь близкий нам азербайджанский народ с праздником Дня независимости", - заключил политик.