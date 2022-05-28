Жителей Сочи стало больше почти в два раза с 2010 года

28 мая. 14:31

Мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил, что население Сочи увеличилось почти в два раза с 2010 года и составляет 720 тыс человек.

"По результатам Всероссийской переписи населения, число жителей сегодня составляет 720 тыс… Количество жителей в Сочи увеличилось в два раза", - приводит его слова РИА Новости.

Глава города подчеркнул, что цифра будет учтена при разработке генплана Сочи, который будет утвержден в 2023 году.

Кроме того, Копайгородский добавил, что планируется рассмотреть варианты и объемы создания инженерной инфраструктуры, которые будут утверждены в новом генеральном плане.