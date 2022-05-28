Шестой Каспийский саммит пройдет в Туркменистане

28 мая. 14:06

В Иране состоялось четвертое заседание рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря, на котором было говорилось о проведении Шестого Каспийского саммита в Туркменистане, сообщает пресс-служба МИД Казахстана.

"Стороны рассмотрели вопросы, связанные с подготовкой Шестого Каспийского саммита, который планируется провести в Туркменистане, а также обменялись мнениями по различным направлениям сотрудничества на Каспийском море", - сказано в сообщении.

Кроме того, на заседании также обсуждался проект соглашения о методике установления прямых исходных линий на Каспии. Согласование документа планируется продолжить.

Стоит добавить, что новое заседание рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря пройдет в Туркменистане.