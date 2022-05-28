Узбекистан проведет Международный фестиваль этноспорта 

28 мая. 13:48

С 2023 года в Ташкенте появится новый ежегодный фестиваль "Uzbekistan Ethno Games". Власти страны намерены популяризировать этноспорт, меры по его развитию определил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.



Программа по популяризации и развитию видов этноспорта до 2025 года включает в себя широкое привлечение всех слоев населения к занятию этноспортом, проведение в махаллях народных игр и соревнований, укрепление сотрудничества с Всемирной конфедерацией этноспорта и расширение международных связей в этом направлении.

Согласно программе, Хива каждые два года будет принимать Международный фестиваль этноспорта. Церемонии открытия и закрытия фестиваля будут организованы в комплексе "Ичан калъа".



Кроме того, со следующего учебного года в Республиканском эстрадно-цирковом колледже будут обучать по направлению "искусство палванов и дорбозов", которые будут каждые два года участвовать в специальном смотре-конкурсе "Династии палванов".