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Жители Казахстана незаконно пересекли границу Киргизии

Жители Казахстана незаконно пересекли границу Киргизии

Шестеро путешественников из Казахстана задержаны за незаконное пересечение государственной границы Киргизии, сообщает пресс-служба департамента пограничной службы КНБ по Алматинской области.

Туристы двигались по маршруту: проспект Дулати – экопост ГНПП "Иле-Алатау" - Большое Алматинское озеро - Космостанция - северо-западный склон пик Туриста - ущелье Проходное - правый приток реки Алагир - река Проходная - широкая седловина перевала Проходной.

"Необходимо отметить, на данном маршруте имеются информационные табло, на которых указано место прохождения границы, указательные столбы с надписями "Пограничная зона", кроме того, граница Казахстана обозначена пограничным знаком", - сказано в сообщении.

Подчеркивается, что возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 392 УК РК ("Нарушение государственной границы Казахстана").

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