Азербайджан завоевал три медали на международном турнире по гимнастике в Италии

28 мая. 13:12

Азербайджанские гимнасты стали обладателями трех медалей на 3-м международном турнире Aere Trampoline Cup по прыжкам на батуте и акробатической дорожке, проходящем в Римини (Италия), сообщает Федерация гимнастики республики.

Гимнаст Магсуд Магсудов принес "золото" в индивидуальной программе по прыжкам на батуте. Дуэт Магсуд Магсудов и Гусейн Аббасов также стали первыми в программе синхронных прыжков. А дуэт Ниджат Мирзоев и Али Нифталиев, также выступивший в программе синхронных прыжков, завоевал занял второе место.

Ранее на данном турнире член национальной сборной Билал Гурбанов принес Азербайджану золотую медаль в программе прыжков на акробатической дорожке.