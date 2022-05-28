Предельный возраст для прохождения военной службы отменили в России

28 мая. 12:45

Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене верхнего возрастного предела для заключения первого контракта о прохождении военной службы, документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Закон исключает возрастной предел для россиян трудоспособного возраста и для иностранцев, при котором им предоставляется право заключить первый контракт о прохождении военной службы.

Ранее в законе предусматривалось, что первый контракт о прохождении службы вправе заключать граждане в возрасте от 18 до 40 лет, а иностранцы - в возрасте от 18 до 30 лет.