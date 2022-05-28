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Два греческих судна задержаны в водах Персидского залива

Два греческих судна задержаны в водах Персидского залива

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана задержали два греческих танкера с нефтью в Персидском заливе, сообщает агентство Tasnim.

Действия последовали в ответ на задержание кораблей с иранской нефтью под флагом РФ.

Речь идет о суднах Prudent Warrior и Delta Poseidon, которые шли под греческим флагом в заливе.

"ВМС КСИР в пятницу задержали два греческих нефтяных танкера в водах Персидского залива из-за незаконных действий со стороны властей Греции", - сказано в публикации.

В Афинах в свою очередь осудили захват судов. В МИД Греции отметили, что действия негативно скажутся на отношении двух стран.

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