Два греческих судна задержаны в водах Персидского залива

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана задержали два греческих танкера с нефтью в Персидском заливе, сообщает агентство Tasnim.
Действия последовали в ответ на задержание кораблей с иранской нефтью под флагом РФ.
Речь идет о суднах Prudent Warrior и Delta Poseidon, которые шли под греческим флагом в заливе.
"ВМС КСИР в пятницу задержали два греческих нефтяных танкера в водах Персидского залива из-за незаконных действий со стороны властей Греции", - сказано в публикации.
В Афинах в свою очередь осудили захват судов. В МИД Греции отметили, что действия негативно скажутся на отношении двух стран.