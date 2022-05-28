В Казахстане спасли более 700 осетров

28 мая. 11:34

Пограничники изъяли более 308 км сетей в рамках широкомасштабной акции "Бекіре", вызволив из них сотни рыб, сообщает пресс-служба комитета национальной безопасности Казахстана.

Пограничники в акватории Каспия задержали 128 правонарушителей на 59 плавсредствах. У преступников изъяли более 308 км орудий браконьерского промысла – сетей.

Отмечается, что в воду было выпущено 702 осетра и 2 132 рыбы частиковых пород. Нарушителей оштрафовали на 3,1 млн тенге. Предотвращенный ущерб в ведомстве оценили в более чем 1,1 млрд тенге.