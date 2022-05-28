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Баку и Анкара создадут совместный технопарк

Баку и Анкара создадут совместный технопарк

Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана и министерство промышленности и технологий Турции подписали совместный меморандум о взаимопонимании.

Как сообщает Trend, главы ведомств Рашад Набиев м Мустафа Варанк провели встречу в Баку в рамках фестиваля авиации, космоса и технологий TEKNOFEST.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о значении фестиваля, обсудили вопросы, касающиеся космической отрасли, создания совместного центра по подготовке соответствующих специалистов между странами, наращивания кадрового потенциала, а также взаимного признания электронных подписей.

Кроме того, в рамках встречи министры подписали меморандум о взаимопонимании о создании совместного технопарка.

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