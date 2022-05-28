Баку и Анкара создадут совместный технопарк

Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана и министерство промышленности и технологий Турции подписали совместный меморандум о взаимопонимании.
Как сообщает Trend, главы ведомств Рашад Набиев м Мустафа Варанк провели встречу в Баку в рамках фестиваля авиации, космоса и технологий TEKNOFEST.
В ходе встречи стороны обменялись мнениями о значении фестиваля, обсудили вопросы, касающиеся космической отрасли, создания совместного центра по подготовке соответствующих специалистов между странами, наращивания кадрового потенциала, а также взаимного признания электронных подписей.
Кроме того, в рамках встречи министры подписали меморандум о взаимопонимании о создании совместного технопарка.