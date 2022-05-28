Еще 4 556 россиян заразились коронавирусом

28 мая. 11:07

За минувшие сутки в России выявили 4 556 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 267, в Петербурге - 273, в Подмосковье - 268. В Краснодарском крае - 105, в Ставропольском крае - 93, в Крыму - 31, в Дагестане - 8, в Кабардино-Балкарии - 8, в Адыгее - 3, в Карачаево-Черкесии - 3, в Чечне - 16, в Ингушетии - 5, в Северной Осетии - 6.

Общее число инфицированных в России достигло 18 319 848.

Госпитализированы за сутки 2 106 человек. Выздоровели – 5 844 пациента, за все время - 17 725 440.

Умерли за сутки 86 человека, с начала пандемии - 378 870.