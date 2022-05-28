В США назвали причину, по которой рубль стал самой устойчивой валютой

28 мая. 10:52

Заявление президента России Владимира Путина о переводе оплаты газа в рублях привело к укреплению курса самой валюты, сообщает американский телеканал CBS News.

"С конца марта многие зарубежные покупатели согласились с требованием России производить оплату за энергоресурсы в рублях, и это укрепило курс российской валюты", - отмечает канал.

Как отмечается далее, сверхдоходы от высоких цен на нефть и газ, положительное сальдо торгового баланса и эффективные меры Центробанка привели к тому, что рубль стал самой устойчивой валютой в 2022 году.