ООН поздравил Ильхама Алиева с Днем независимости

28 мая. 10:04

Генсек ООН Антонио Гутерриш направил поздравительную телеграмму президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости.

"Каждая страна должна помочь справиться с трудностями, переживаемыми далеко за пределами своих национальных границ, в том числе в ликвидации бедности, усугубившейся пандемией COVID-19, устранении неравенства и несправедливости, решении проблем, вызванных экстремальным изменением климата и охватившими наш мир конфликтами", - сказано в тексте.

Он выразил надежду, что народ Азербайджана преодолеет все трудности, ускорит "достижение целей устойчивого развития и построит лучший, более справедливый и благополучный мир для всех".