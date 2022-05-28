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Трамп может вновь побороться за пост президента США

Трамп может вновь побороться за пост президента США

Бывший президент США Дональд Трамп может вновь побороться за пост главы государства. Об этом он заявил в ходе своего выступления на съезде Национальной стрелковой ассоциации США в Хьюстоне.

Экс-глава Белого дома напомнил, что в 2020 году сдержался и позволил губернаторам-демократам самостоятельно навести порядок в охваченных волнениями Миннеаполисе, Чикаго и Портленде, хотя обстановка в этих городах была очень тяжелой.

"Если я когда-либо сделаю снова, а именно, выдвинусь на пост президента и выиграю, я больше не буду считать себя обязанным следовать этим правилам. Я обрушусь на насильственные преступления, как этого никто никогда не делал", - цитирует бывшего американского лидера ТАСС.

Напомним, Дональд Трамп занимал пост президента США с 20 января 2017 года по 20 января 2021 года. После этого он неоднократно намекал, что готов вновь побороться за пост главы государства в 2024 году, однако однозначно об этом никогда не заявлял.

 

 

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