Трамп может вновь побороться за пост президента США

28 мая. 8:34

Бывший президент США Дональд Трамп может вновь побороться за пост главы государства. Об этом он заявил в ходе своего выступления на съезде Национальной стрелковой ассоциации США в Хьюстоне.

Экс-глава Белого дома напомнил, что в 2020 году сдержался и позволил губернаторам-демократам самостоятельно навести порядок в охваченных волнениями Миннеаполисе, Чикаго и Портленде, хотя обстановка в этих городах была очень тяжелой.

"Если я когда-либо сделаю снова, а именно, выдвинусь на пост президента и выиграю, я больше не буду считать себя обязанным следовать этим правилам. Я обрушусь на насильственные преступления, как этого никто никогда не делал", - цитирует бывшего американского лидера ТАСС.

Напомним, Дональд Трамп занимал пост президента США с 20 января 2017 года по 20 января 2021 года. После этого он неоднократно намекал, что готов вновь побороться за пост главы государства в 2024 году, однако однозначно об этом никогда не заявлял.