Северный Кавказ принял почти пять тысяч беженцев из Украины и Донбасса

28 мая. 4:25

Регионы СКФО приняли около 4,7 тыс беженцев из Донецкой, Луганской народных республик и Украины, сообщает пресс-служба полпредства в округе.

"На сегодняшний день на территорию СКФО прибыли около 4,7 тыс человек, включая почти 1,5 тыс детей. В пунктах временного размещения находятся больше 940 беженцев, остальные граждане разместились у родственников и знакомых", - сказано в сообщении.

Уточняется, что с каждым беженцем работают сотрудники социальных и психологических служб, оказывая социально-правовую поддержку, помогая адаптироваться к новым условиям и справиться с пережитым стрессом.