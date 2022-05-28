В столице Грузии показывают фильмы из сокровищницы отечественного кино

28 мая. 2:33

Публичные показы отреставрированных фильмов из сокровищницы грузинского кино проходят в Тбилиси в кинозале Нацархива с сегодняшнего дня, они завершатся 19 июня, сообщают организаторы.

В программу ретроспективы вошли такие картины, как "Лурджа Магданы" Тенгиз Абуладзе и Резо Чхеидзе; "Преображение" Ланы Гогоберидзе; "Белый караван" Эльдара Шенгелая и Тамаза Мелиава; "Листопад" Отара Иоселиани; "Алавердоба" Георгия Шенгелая; "Пиросмани" Георгия Шенгелая; "Хроника XIX века" Александра Рехвиашвили; "Первая ласточка" Наны Мчедлидзе; "Чудаки" Эльдара Шенгелая; "Большая, зеленая долина" Мераба Кокочашвили; "Любовь с первого взгляда" Резо Эсадзе; "Покаяние" Тенгиза Абуладзе.

Посещение сеансов бесплатное.

Параллельно с кинопоказами состоятся лекции киноведа Нино Мхеидзе и историка Александра Даушвили на тему "Грузинское кино 60-х", передает Sputnik Грузия.