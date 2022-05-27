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Белорусский футбольный клуб намерен проводить домашние матчи на Кавказе

Белорусский футбольный клуб намерен проводить домашние матчи на Кавказе

Белорусский футбольный клуб "Гомель" может провести свои домашние матчи в квалификации Лиги конференций в одной из трех стран Южного Кавказа. Об этом сообщает "Белорусский футбол".

По его данным, клуб сформировал шорт-лист потенциальных "домашних" стадионов. Все представленные в списке арены находятся на территории Азербайджана, Армении и Грузии.

Как отмечается, приоритет руководство гомельской команды на данный момент отдает Азербайджану и Армении.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ввел санкции отношении белорусских клубов и сборных, в результате которых они обязаны проводить свои домашние матчи на нейтральных стадионах и без зрителей.

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