Азербайджан и Турция заключили Меморандум об экономическом партнерстве

27 мая. 23:55

Между Баку и Анкарой подписан документ об экономическом партнерстве. Об этом сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Он рассказал, что обсудил с министром промышленности и технологий Турции Мустафой Варанком значение тесных связей между странами в развитии азербайджано-турецких экономических отношений, создание совместных институтов для укрепления сотрудничества в области малого и среднего бизнеса и промышленности, а также стандартизации и метрологии.

"Подписан Меморандум о взаимопонимании по укреплению экономического партнерства с братской страной", - цитирует Джаббарова Trend.