Власти Ингушетии расширят Малгобекский музей боевой и трудовой славы

27 мая. 23:31

В Ингушетии планируют реконструировать музей боевой и трудовой славы в Малгобеке, - сообщает пресс-служба министерства культуры республики.

Здание музея расположено в парке, рядом с которым устроен мемориал "Слава", в котором захоронены 1200 защитников Малгобека, и по задумке местных властей музей и мемориал должны составить единый ансамбль. Сейчас его залы уже с трудом вмещают экспонаты, которые удалось собрать за 35-летнюю историю существования хранилища. Это артефакты, письма с фронта, фотографии и личные вещи солдат, - передает "АиФ-Ставрополье".

Самый большой зал в музее посвящен обороне Кавказа и Малгобекской оборонительной операции, а вся его коллекция насчитывает 17 тыс единиц в фонде хранения, на стендах музея выставлены лишь полторы тысячи из них.