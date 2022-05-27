В Чечне реализуют 28 туристических проектов

27 мая. 23:44

Туристическая сфера Чечни получила от федерального правительства 100 млн рублей, - сообщила сегодня руководитель федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова.

На эти деньги в республике планируют реализовать 28 проектов, в числе которых - строительство кемпингов, обустройство модульных гостиниц и создание новых маршрутов. Отдельно рассматривается возведение некапитальных эко-отелей, которые будут располагаться в условиях дикой природы, но не нанесут ей никакого вреда, - передает ТАСС.

Глава Ростуризма отметила, что эти проекты помогут республике создать у туристов имидж безопасного и интересного туристического направления на Кавказе.