РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

В Чечне реализуют 28 туристических проектов

В Чечне реализуют 28 туристических проектов

Туристическая сфера Чечни получила от федерального правительства 100 млн рублей, - сообщила сегодня руководитель федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова.

На эти деньги в республике планируют реализовать 28 проектов, в числе которых - строительство кемпингов, обустройство модульных гостиниц и создание новых маршрутов. Отдельно рассматривается возведение некапитальных эко-отелей, которые будут располагаться в условиях дикой природы, но не нанесут ей никакого вреда, - передает ТАСС. 

Глава Ростуризма отметила, что эти проекты помогут республике создать у туристов имидж безопасного и интересного туристического направления на Кавказе.

915 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version