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Турция успешно испытала свою систему ПВО Siper

Турция успешно испытала свою систему ПВО Siper

Турция провела успешное испытание отечественной системы ПВО Siper, разрабатываемой в качестве альтернативы С-400 и Patriot, - заявил глава управления оборонпрома республики Исмаил Демир.

"Мы разделяем радость наших молодых инженеров, которые успешно завершили очередное испытание нашей системы ПВО Siper. Отличная и кропотливая работа. Мы построим наше будущее вместе с вами", - написал Демир в одной из соцсетей, передает РИА Новости.

Напомним, разрабатываемая Турцией система ПВО дальнего радиуса действия Siper может достичь или даже превзойти по характеристикам зенитно-ракетный комплекс С-400.

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