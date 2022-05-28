В Тбилиси открылась грузино-белорусская выставка живописи

28 мая. 6:29

Выставка работ грузинского и белорусского художников Георгия Ахуашвили и Александра Бирюка Spring Pigment открылась в тбилисской галерее Dissolution.

Совместная выставка рассказывает о цветах и формах весны. Бирюк, который живет и творит в Тбилиси, сравнивает творческий процесс с работой композитора: он создает визуальную музыку, делится эмоциональным состоянием, используя взаимосвязь цветов и силуэтов. Этот процесс приносит самому художнику огромное удовольствие.

Бирюк также смотрит на творческий процесс, как на попытку "напомнить зрителя жизнью".

"Ведь реальность мы можем воспринимать поверхностно, а на самом деле, например, дерево – это не просто дерево, а феномен, обозначающий существование жизни. Существует какая-то мистическая связь с природой", - цитирует его Sputnik Азербайджан.

Творчество грузина Георгия Ахуашвили вдохновлено людьми, архитектурой и ландшафтом. Это основные темы, которые часто встречаются в его работах.Он тоже живет и работает в Тбилиси, начав рисовать в раннем возрасте.

Стоит добавить, что выставка"Spring Pigment продлится месяц.