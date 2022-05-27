Премьеры Великобритании и Венгрии обсудили нефтяное эмбарго против России

27 мая. 22:59

Премьер-министры Великобритании и Венгрии Борис Джонсон и Виктор Орбан провели 27 мая телефонные переговоры. Об этом говорится в заявлении, опубликованном канцелярией британского премьера.

В рамках разговора стороны поговорили о возможном введении нефтяного эмбарго против России. Джонсон при этом признал, что ряд стран окажется сложных обстоятельствах, пытаясь обеспечить себе поставки энергоносителей.

Помимо этого, он выразил надежду на то, что ЕС сможет принять шестой пакет антироссийских санкций. Британский премьер также отметил, что необходимо продолжать оказывать максимальное экономическое давление на Россию.

В заявлении также подчеркивается, что в ходе беседы Джонсон и Орбан согласились с тем, что обеспечивать энергетическую безопасность и внутреннюю устойчивость в Европе жизненно необходимо, передает ТАСС.