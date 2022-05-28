G7 требует нефти от ОПЕК

Министры G7 призвали ОПЕК, группу стран-производителей нефти, добывать больше энергоресурса, поскольку ответ западных стран на российскую спецоперацию на Украине привел к росту цен до самых высоких уровней за последнее десятилетие. Financial Times отмечает, что призыв был озвучен в коммюнике по итогам прошедшей в Германии встречи министров энергетики и окружающей среды стран G7. В настоящее время Германия - председатель группы развитых промышленных экономик.

Министры отметили, что сегодняшняя ситуация привела к росту цен на нефть, газ и уголь, ускорила инфляцию и усилила давление на семьи с низким доходом, а также на предприятия и промышленность. ”Мы призываем нефте- и газодобывающие страны действовать ответственно и отреагировать на дисбаланс спроса и предложения на международных рынках, учитывая что ОПЕК играет ключевую роль”, - заявили министры.

Они также отметили, что ЕС необходимо ”срочно” снизить свою зависимость от российского природного газа и подчеркнули важность увеличения поставок СПГ, которые ”могут смягчить возможные перебои в экспорте трубопроводного газа, особенно на европейские рынки”.

В начале месяца лидеры G7 обязались постепенно отказаться от российской энергии, в том числе и посредством запрета на российскую нефть. ЕС также обсуждает возможность введения эмбарго на нефть из России, хотя Венгрия выступает против.

Несмотря на единую позицию G7 по поводу нефти, неизвестно, прислушаются ли нефтедобывающие страны к их призыву. Так, Саудовская Аравия сопротивляется западному давлению по поводу увеличения добычи с целью снижения цен, настаивая, что дефицита предложения нет.

Группа ОПЕК+, куда входит и Россия, ограничили производство в рамках соглашения, заключенного во время пандемии. С недавних пор они ежемесячно увеличивают добычу на 400 тыс. баррелей в день. За прошедший год нефтяные цены выросли почти в два раза и приблизились к отметке в $120 за баррель - самому высокому уровню с 2014 года. Страны Персидского залива, в том числе и Саудовская Аравия, подвергаются критике за нежелание использовать дополнительные мощности. Королевство не помогает странам, у которых возникли проблемы с восстановлением производства. В результате, картель обвиняют в том, что он оставил рынок без поставок.

В этом месяце Саудовская Аравия заявила, что поддерживает членство России в ОПЕК+, несмотря на ужесточение западных санкций против Москвы. По словам принца Абдул-Азиза ибн Салмана, министра энергетики Саудовской Аравии, ”Эр-Рияд надеется выработать соглашение с ОПЕК+, куда входит и Россия”. По его мнению, ”мир должен ценить” альянс производителей.

Эти слова - важный знак, сигнализирующий о поддержке России со стороны Саудовской Аравии - традиционного союзника США - в период интенсивных усилий Запада изолировать Москву, а также на фоне падения российского производства нефти.

На встрече министры G7 впервые обязались декарбонизировать сектор электрогенерации к 2035 году и постепенно отказаться от использования угля в рамках усилий по сокращению выбросов парниковых газов. Решение сигнализирует о значительном изменении позиции таких членов G7 как Италия, Япония и Канада. США и Германия уже определили 2035 год крайним сроком для декарбонизации сектора производства электроэнергии, а Великобритания намерена добиться цели еще раньше.

Однако министры не смогли пообещать отказаться от угольной электрогенерации к 2030 году, несмотря на то, что Берлин активно продвигал такое предложение. По словам источников, знакомых с вопросом, предложение было удалено из повестки из-за оппозиции со стороны США и Японии.

Согласно коммюнике, цель стран G7 ”достичь относительной декарбонизации секторов электрогенерации к 2035 году” и ”совершить конкретные и своевременные шаги с целью постепенного отказа от внутренней угольной энергетики”.