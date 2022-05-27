Источник сообщил о возможном задержании Ираном 17 греческих кораблей

27 мая. 22:37

Как минимум 17 греческих кораблей находятся в данный момент в районе Персидского залива - все они могут быть задержаны иранскими властями в случае продолжения Грецией деструктивных действий, пишет со ссылкой на источник агентство Tasnim.

По его словам, Греция обязана как можно скорее принять шаги для компенсации ущерба в отношении задержанного ею танкера с иранской нефтью, передает ТАСС.

Ранее сегодня стало известно, что силы Корпуса стражей исламской революции задержали два греческих танкера в водах Персидского залива. Накануне Афины заявили, что решили передать США иранскую нефть, которая перевозилась танкером Lana под российским флагом, он был задержан в Греции еще в середине апреля.